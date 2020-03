Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kellerraum aufgebrochen- Musikequipment entwendet

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (11.03.) kam es zu einem Einbruch an der Ostlandstraße in Bünde. In einem Mehrfamilienhaus drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 23.30 Uhr am Dienstagabend bis zum Mittwochmorgen 06.30 Uhr in die dortigen Kellerräume ein. Der 35-jährige Geschädigte bemerkte, dass sein mit einem Vorhängeschloss gesicherter Kellerraum aufgebrochen wurde. Im Raum befand sich ein hochwertiges DJ-Mischpult, welches die Täter entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Einbruch oder möglichem Verbleib des Diebesgutes machen. Setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

