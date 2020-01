Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Heudorf im Hegau) Diebstahl eines Postpaketes 14.01.2020

Eigeltingen-Heudorf (ots)

Ein Postpaket wurde am Dienstagnachmittag im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr an einem Wohngebäude am oberen Ende der Staigstraße entwendet. Das Paket wurde durch die Deutsche Post ordnungsgemäß zugestellt und der Mutter des Geschädigten übergeben. Vor der Überbringung des Paketes an den Sohn stellte die Frau das Paket auf die Haustreppe ihres Wohnhauses und machte im Tatzeitraum eine anderweitige Besorgung. Als sie zum Wohnhaus zurückkehrte, war das Paket verschwunden. Nach Sachlage wurde die Postsendung durch Unbekannte entwendet. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Paketes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

