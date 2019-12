Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

46-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntag gegen 00.30 Uhr einen 46-jährigen Opelfahrer in der Hindenburgstraße in Riedlingen. Im Gespräch fiel den Polizisten auf, dass der Autofahrer stark nach Alkohol roch und auch Schwierigkeiten beim Sprechen hatte. Auch beim Aussteigen hatte der 46-Jährige Probleme sein Gleichgewicht zu halten. Ein Alkoholtest ergab, dass der Autofahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher musste er seinen Führerschein den Polizisten übergeben. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen und er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

