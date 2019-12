Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Betrunkener Autofahrer verursacht erheblichen Sachschaden

35-Jähriger beschädigt Auto und mehrere Gartenzäune

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 21.30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes in Ingerkingen die Ehinger Straße in Richtung Biberach. Weil er betrunken und zu schnell unterwegs war, verlor er nach der Abzweigung zur Siedlungsstraße die Kontrolle über seinen Mercedes, weshalb er nach rechts von der Straße abkam. Hierbei stieß er zunächst gegen ein geparktes Auto, danach schrammte er an einer Mauer und einem Gartenzaun entlang. Im weiteren Verlauf schleuderte er frontal gegen eine weitere Gartenmauer. Diese brach durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fundament, außerdem wurden 20 m Gartenzaun beschädigt. Die rasante Fahrt endete dann in einem Grundstück der Biberacher Straße an Blumenkübeln und Sträuchern. Der 35-Jährige musste den Polizisten seinen Führerschein abgeben. Sie ordneten eine Blutentnahme an. Er erhält nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 24.000 EUR.

