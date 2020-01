Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Tetz und Stockheim

Linnich/Kreuzau (ots)

Einen versuchten und einen vollendeten Einbruch nahm die Kriminalpolizei am Dienstag auf.

An der Terrassentür ihres Hauses in der Straße "Bachdresch" in Tetz stellte die Bewohnerin Dienstagmorgen Hebelspuren fest. Die Tür konnte durch den oder die Einbrecher jedoch nicht geöffnet werden, sodass es beim Ein-bruchsversuch blieb. Die Tatzeit liegt zwischen Sontag (19.01.2020), 17:30 Uhr, und Dienstag (21.01.2020), 08:30 Uhr.

Angriffspunkt eines Hauses in der Straße "Am Thing" in Stockheim war ebenfalls die Terrassentür. Unbekannte gelangten über die Rückseite an die Terrasse. Dort wurde die Tür aufgehebelt und auf diesem Wege die Räum-lichkeiten betreten. Auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut wurde nach ersten Feststellungen Schmuck entwendet. Eine genaue Aufstellung steht noch aus.

Die Kriminalpolizei hat Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlun-gen aufgenommen. Haben Sie in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wählen Sie die Notrufnummer 110 und teilen Sie uns diese mit. Jeder Hin-weis zählt.

