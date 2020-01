Polizei Düren

POL-DN: Spenden gestohlen

Jülich (ots)

Am Montagnachmittag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Vereins ein und entwendeten Bargeld.

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr verließen Vereinsangehörige die Räumlichkeiten in der Frankenstraße in Jülich. Als sie gegen 18:40 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass eine Spendenbox von der Wand gerissen und das darin befindliche Bargeld entwendet wurde. Im Keller wurden vor einem Fenster Schuhabdrücke festgestellt. Vermutlich gelangten der oder die Täter durch das Kellerfenster ins Gebäude und konnten anschließend in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

