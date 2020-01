POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Polizei Düren

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Jülich

Bislang unbekannte Täter hatten es am Montagmittag auf eine Wohnung in einem Haus an der Straße "Am Wallgraben" abgesehen.

Die Tat ereignete sich in einem Zeitfenster von gerade einmal 50 Minuten, nämlich zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr. Während dieser Zeit hatten sich der oder die Täter auf unbekannte Weise Zugang zum Wohnhaus verschafft und sich anschließend an der Eingangstür zu einer Wohnung in der zweiten Etage zu schaffen gemacht. Nachdem sie das Schloss der Tür gewaltsam geöffnet hatten, betraten sie die Wohnräume und durchsuchten Schränke nach verwertbarem Diebesgut. Ob sie tatsächlich etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Tatort. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden jederzeit an die Notrufnummer 110 erbeten.

