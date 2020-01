Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten

Vettweiß (ots)

Kurz nach 17:30 Uhr ereignete sich auf der B 56, zwischen den Ortslagen Stockheim und Soller ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei Düren befuhr ein 58jähriger Mann die B 56 in Richtung Euskrichen und bemerkte einen Rückstau. Um einen Zusammenstoß mit den wartenden Fahrzeugen zu verhindern, lenkte er nach links in Richtung Gegenverkehr. Ein 37jähriger Mann, der die B 56 in Richtung Düren befuhr, versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr nach rechts in Richtung Feld. Jedoch kam es trotz Ausweichmanöver zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Der Streckenabschnitt der B 56, zwischen den Ortschaften Stockheim und Soller ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Dauer ist noch nicht bekannt.

