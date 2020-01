Polizei Düren

POL-DN: Motocrossfahrer attackieren Reitergruppe

Aldenhoven (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zwischen Aldenhoven- Schleiden und der Ortslage Langweiler zu einem Vorfall, bei dem eine junge Reiterin durch rücksichtsloses Verhalten einer Gruppe Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine neunjährige Reiterin aus Alsdorf war in Begleitung ihrer Mutter und einer 18-jährigen Mitreiterin auf einem Feldweg neben der Langweilerstraße unterwegs. Die Mutter der Neunjährigen ging zu Fuß neben dem Pferd ihrer Tochter, als sich plötzlich eine Gruppe Motorradfahrer den Pferden näherte. Es habe sich laut Angaben der Reiterinnen um eine sechs - bis siebenköpfige Gruppe auf Motocross Maschinen gehandelt. Die Kradfahrer umkreisten die Reiterinnen, ließen die Motoren immer wieder laut aufheulen und fuhren bewusst immer wieder in den Straßengraben und zurück auf die Straße, um die Pferde zu erschrecken. Als die 18-Jährige den augenscheinlichen Anführer der Gruppe anschrie, was die Fahrmanöver bezwecken sollten, antwortete dieser, dass man herausfinden wolle, ob die Mädchen auch richtig reiten könnten. Schließlich ging das Pferd der Neunjährigen durch, sodass auch die Mutter, die versuchte es festzuhalten, die Kontrolle über das Tier verlor. Das Pferd rannte mit seiner jungen Reiterin in Richtung Straße davon, bis das Mädchen sich nicht mehr halten konnte und vom Pferd stürzte. Das Kind wurde durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Pferd konnte durch die Mitreiterin wieder wohlbehalten eingefangen werden.

Die Kradfahrer entfernten sich in Richtung Ortslage Niedermerz. Alle Maschinen wurden ohne Kennzeichen geführt. Die Fahrer konnten als männlich und zwischen 15 bis 20 Jahre alt beschrieben werden. Die Reiterinnen gaben an, dass es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art gehandelt habe. Ihnen sei bekannt, dass bereits in der Vergangenheit Reiter wiederholt durch bisher unbekannte Motocrossfahrer bedrängt und belästigt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall oder den Fahrzeugführern machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5233 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten können Sie jederzeit die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichen.

