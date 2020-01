Polizei Düren

POL-DN: Nächtliche Brandstifter im Rurpark: Zeugenhinweise erwünscht

Düren (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag mehrere Mülltonnen im Birkesdorfer Rurpark vorsätzlich entzündet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch Zeugen zu einem Brand in den Josef-Vosen-Park gerufen. Zeugen hatten einen Feuerschein in der Parkmitte gesehen. Im Park hatten derzeit unbekannte Personen offenbar absichtlich mehrere Papiermülltonnen in Brand gesetzt, welche sie zu diesem Zweck vorher auf der Wilhelm-Schüll-Straße entwendet hatten. Zwei der drei Tonnen wurden vollständig zerstört.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Fahndung nach den Verursachern aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell