Polizei Düren

POL-DN: Feuer im Josef-Vosen-Park

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 01.25 Uhr wurde der Polizei Düren über die Kreisleitstelle ein Feuer im Josef-Vosen-Park gemeldet. Ein Anwohner hatte einen Feuerschein in der Parkmitte bemerkt. Vor Ort stellten die Polizei drei Papiermülltonnen fest, die in Brand gesetzt wurden. Zwei der drei Tonnen wurden vollständig zerstört. Sie dürften aus der angrenzenden Wilhelm-Schüll-Straße weggenommen worden sein. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Polizei übernahm mit einer Spurensicherung die Ermittlungen auf. Wer nächtliche Beobachtungen im diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten die Polizei Düren unter 02421-949-0 zu informieren.

