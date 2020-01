Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch in Reihenhaus

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in der Karl-Arnold-Straße 38 einzubrechen. Der Bewohner des Hauses stellte am Donnerstagmorgen frische Hebelspuren an seiner Haustür fest und verständigte die Polizei. Offenbar scheiterten die Einbrecher an der Haustür und gelangten nicht ins Haus, in dem der Mann zur Tatzeit schlief.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell