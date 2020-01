Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher nutzten Einbruch der Dunkelheit

Kreis Düren (ots)

Gleich drei Tatorte waren es, die Beamte der Spurensicherung am Samstagabend im Gemeindegebiet Langerwehe aufsuchten. In allen Fällen hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Objekten verschafft, um an verwertbares Diebesgut zu gelangen.

Zunächste meldeten sich Einbruchsopfer aus dem Indener Weg (Jüngersdorf). Hier wurde ersten Erkenntnissen nach zwischen 16:55 Uhr und 19:35 Uhr versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Auf diese Art in das Wohnhaus gelangt, durchwühlten die Unbekannten dort zahlreiche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Beute. Dabei nahmen sie zumindest einige Schmuckstücke an sich.

Ein zweiter Fall von Tageswohnungseinbruch wurde gegen 21:00 Uhr entdeckt. Im Altdorfer Weg (Jüngersdorf) hatten die Diebe in den zurückliegenden sechseinhalb Stunden eine Seitentüre aufgehebelt und anschließend das gesamte Haus nach möglicher Beute durchsucht. Was sie dabei an sich nahmen, konnte abschließend noch nicht festgestellt werden.

Um circa 23:15 Uhr wurde ein dritter Tatort in der Bonsdorfer Straße (Pier) bekannt. Um etwa 17:00 Uhr hatten die Geschädigten dort ihre Wohnung verlassen und bei ihrer Rückkehr ein eingeschlagenes Schlafzimmerfenster festgestellt. Ein Aufhebeln des Fensters war den Tätern offensichtlich nicht gelungen, woraufhin sie es einschlugen und so letztlich in die dahinter liegenden Räumlichkeiten gelangten. Ob und was am Ende entwendet wurde, konnte abschließend noch nicht festgestellt werden.

In allen drei Fällen sicherten die Beamten die hinterlassenen Spuren und leiteten Strafverfahren ein. Auch informierten sie die Geschädigten über Einbruchschutz und wiesen dazu auf das zuständige Kommissariat hin: wenn auch Sie Fragen haben, wie sie sich bestmöglich vor Delikten dieser Art schützen können, dann wenden Sie sich an die Spezialisten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz. Sie erreichen diese telefonisch im Tagesdienst unter der Rufnummer 02421 949-8711.

Auch in Linnich waren Einbrecher am Werk

Unbekannte drangen am Samstagvormittag gewaltsam in ein Haus in der Pallandstraße ein. Dabei nahmen sie Bargeld und elektronisches Gerät an sich.

Ersten Ermittlungen hebelten die Diebe zwischen 07:15 und 13:25 Uhr eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangten sie in das Einfamilienhaus. Hier öffneten sie diverse Schränke und Schubläden und durchwühlten sie nach verwertbarem Diebesgut. Neben Schmuck nahmen sie auch ein Tablet an sich.

Die Polizei hat vor Ort befindliche Spuren gesichert und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sich zu melden. Wählen Sie die 110, um Ihre Beobachtungen mitzuteilen.

