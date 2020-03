Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes- Polizei sucht Unfallbeteiligte

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (12.03.) kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Löhner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Skoda-Fahrerin verließ mit ihrem Pkw eine Parklücke, um am Gebäude vorbei, den Parkplatz in Richtung Löhner Straße zu verlassen. Beim langsamen Weiterfahren kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Um die Situation zu klären hielt die Hiddenhauserin ihr Fahrzeug an und stieg aus. Die weitere Unfallbeteiligte entfernte sich jedoch mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um eine mögliche Schadensregulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Unfallzeugin konnte beobachten, wie das flüchtige Fahrzeug aus einer Parkreihe kam und gegen den langsam fahrenden Skoda der Seniorin stieß. Die Fahrerin wird mit ca. 40 Jahre, blonde Haare, Brille und helle Bekleidung beschrieben. Die Polizei Herford ist nun auf der Suche nach der Unfallbeteiligten. Bitte melden sie sich oder weitere Zeugen, die Angaben zu der Unfallbeteiligten machen können (Polizei Herford - Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell