Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld-Buschkamp - Zwei Verletzte bei Unfall nach verbotswidrigem Wendemanöver

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Buschkamp - Am Samstag, 29.02.2020, um 12:06 Uhr, kam es auf der Buschkampstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der 61-jährige Bielefelder Fahrer eines PKW befuhr die Buschkampstraße aus Richtung Senne kommend in Richtung der Kreuzung mit der Brackweder Straße/Paderborner Straße. Kurz vor der Kreuzung wendete er trotz der auf der Fahrbahn aufgebrachten Fahrstreifenbegrenzung (Verkehrszeichen "Durchgezogene Linie"). Ein nachfolgender Fahrer eines Linienbusses fuhr daraufhin auf den PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 52-jährige Beifahrerin des Wendenden schwerverletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Ein im Bus befindlicher 6-jähriger Junge aus Bielefeld wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung in der Obhut der begleitenden Mutter belassen. Während der Bus fahrbereit blieb, wurde der PKW stark beschädigt abgeschleppt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell