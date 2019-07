Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Pedelecsimulator steht Sonnatg an der Xantener Südsee

Xanten (ots)

Am Sonntag (07.07.19) steht der Pedelec-Simulator der Kreispolizeibehörde Wesel an der Xantener Südsee, Am Meerend 2. Die Aktion ist Teil des "Niederrheinischen Radwandertages".

Zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr können Bürgerinnen und Bürger den Pedelec-Simulator der Polizei ausprobieren und Fragen stellen. Das Training richtet sich insbesondere an Menschen, die sich zukünftig ein Pedelec zulegen wollen. Aber auch "alte Hasen", die schon Pedelec-Erfahrung haben, können ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit verbessern.

