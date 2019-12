Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Manhagen-Ortsteil Sievershagen

Gefahrenstelle und Verkehrsunfallflucht - Metallteil ragt in die Fahrbahn

Lübeck (ots)

Am Montag, 16.12.2019, bemerkte ein Autofahrer ein 15 Meter langes Metallteil, dass in einem Straßenbaum steckte und in die Fahrbahn hineinragte. Die Polizei geht davon aus, dass dieses Metallteil von einem flüchtigen Sattelfahrzeug stammt und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 04363-7939830.

Als ein Autofahrer gegen 17:50 Uhr die Straße in Sievershagen befuhr, sah er in einem Straßenbaum zwei große Metallteile, 15 Meter und drei Meter lang, die in ca. vier Meter Höhe in die Straße hineinragten. Da eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer in diesem Straßenbereich nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Polizei die Freiwillige Feuerwehr Manhagen alarmiert und diese beseitigte die Metallteile. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Teile zu einem Sattelfahrzeug gehören, dass die Gemeindestraße über Sievershagen in Richtung Manhagen befuhr. Vermutlich streifte der Auflieger in einer Kurve einen Straßenbaum und die Metallteile blieben im Baum stecken. Anschließend setzte sich der Fahrer vom Unfallort ab, ohne die Gefahrenstelle zu sichern und die Polizei zu verständigen. Die Polizei Lensahn bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

