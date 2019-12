Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Pönitz

Brand in einem Getreidesilo

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Vormittag des 16. Dezember 2019 (Montag) kam es in einem Getreidesilo in Pönitz in der Gemeinde Scharbeutz zu einem Feuer.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden beim Entleeren einer Zelle des Getreidesilos gegen 09.25 Uhr Brandnester im Getreide entdeckt und daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert.

In der brandbetroffenen Silozelle waren circa zehn bis zwölf Tonnen Getreide eingelagert. Die Schadenshöhe aufgrund der Vernichtung des Getreides wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, der Schaden am Gebäude lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Der Brandort wurde durch die Ermittler der Kriminalpolizeistelle Eutin für die Maßnahmen der polizeilichen Beweissicherung zunächst beschlagnahmt, ist jedoch mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder freigegeben worden.

Unterstützung bei der Ermittlung von Brandursache- und hergang erfolgt durch das Landeskriminalamt Kiel. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Lübeck

Pressestelle

Frau Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst

Telefon: 0451 -371 1103

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell