Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Bautzen (ots)

Ein 35-jähriger Russe wurde am 24. November 2019 um 11:00 Uhr durch Bundespolizisten auf der BAB 4 bei Bautzen gestoppt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Amtsgericht Gütersloh hatte ihn bereits 2016 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500,00 Euro verurteilt. Da er diesen Betrag nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verbringen.

