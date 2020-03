Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallt gegen Baum- Fahre leicht verletzt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigslust ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der aus der Region stammende 31-jährige Fahrer kam gegen 04:40 Uhr im Rennbahnweg aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem PKW gegen einen Straßenbaum. Dabei entstand am Wagen Totalschaden. Der 31-jährige Deutsche erlitt einen Schock. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

