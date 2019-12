Polizei Essen

POL-E: Essen: 17- Jähriger wird im U-Bahnhof Berliner Platz von noch unbekannten jungen Männern angegriffen- Angreifer attackieren anschließend weitere Personen im dortigen Einkaufscenter

Essen (ots)

45127 E.- Stadtmitte: Drei noch unbekannte junge Männer sollen gestern Abend (19.12. gegen 18.20 Uhr) einen Jugendlichen (17) auf den Treppen des U-Bahnhofes "Berliner Platz" angegriffen und verletzt haben. Ohne nachvollziehbaren Grund sollen die jungen Männer auf den Jugendlichen zugestürmt sein. Unmittelbar darauf liefen die Angreifer in ein nahe befindliches Einkaufszentrum. Als Zeugen die Angreifer ansprachen, entwickelte sich eine weitere Auseinandersetzung, an der mehr als ein Dutzend Personen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei schlugen die Angreifer auch mit Sitzmöbel auf Personen ein. Zahlreiche Notrufe gingen zeitgleich bei der Polizei ein, die von einer Massenschlägerei berichteten. Die Einsatzleitstelle befahl daraufhin zahlreiche Einsatzwagen zum Einsatzort. Einige Verdächtige, die in Richtung der Fußgängerzone "Limbecker Straße" flüchteten, konnten im Innenstadtbereich gestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden drei männliche Personen leicht verletzt. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Den noch anwesenden Beteiligten sprachen die Beamten Platzverweise aus, die sie zum Verlassen des Bahnhofes- bzw. Einkaufsbereiches zwangen./Peke

