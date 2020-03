Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 07.03.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall Am Fr., 07.20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger aus Zerbst mit einem Sattelzuge die Braunschweiger in Seesen statdtauswärts. Beim Linksabbiegen auf ein Grundstück schwenkte der Auflieger aus und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. An diesem entstand ein Schaden von ca. 7.500EUR (sch).

Verkehrsunfall Am Fr., 09.00, fuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem PKW rückwärts von einem Grundstück in der Eichwiese in Münchehof und hielt auf der Fahrbahn, um in Rtg. Am Sweenhof weiter zu fahren. Vom gegenüber liegenden Grundstück fuhr eine 37-jährige mit ihrem PKW ebenfalls rückwärts auf die Straße und übersah hierbei den PKW der 80-jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR (sch).

Wildunfall Am Fr., 19.15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Dresdener mit seinem PKW die B 248 von Seesen in Rtg. Hahausen und erfasste mit seinem Fahrzeug ein von links über die Straße wechselndes Reh. Sachschaden: ca. 1.000EUR (sch).

Sachbeschädigung an PKW In er Zeit von Mi., 17.00 Uhr bis Do., 18.50 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die linke Seite eines PKW Audi, den der Besitzer (19 Jahre) auf einem Stellplatz vor einer Garage der Straße Sültenberg abgestellt hatte. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. (sch).

