POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Auffahrunfall mit zei Leichtverletzten

Am Donnerstag, d. 05.03.2020, 14.50 Uhr, befuhr ein Pkw die Bundesstraße 241 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar. In Höhe Erbprinzentanne übersieht die Fahrzeugführerin einen verkehrsbedingt haltenden Pkw, der nach links in Richtung Wegesmühle abbiegen will, und fährt auf diesen auf. Durch den Aufprall werden Fahrerin und Beifahrer im haltenden Pkw leicht verletzt. Den Schaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf 9000 EUR. /Krz.

