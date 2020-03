POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.03.2020

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar. Am Dienstag, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 18-jährigen Goslarerin, die sich in einem Schnellrestaurant in der Klubgartenstraße aufhielt. Neben amtlichen Dokumenten wurden auch EC-Karte und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr-Gefährdung des Straßenverkehrs

Goslar. Am späten Mittwochabend, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein Pkw Skoda mit rumänischem Kennzeichen die Okerstraße mit streckenweise weit über 100 km/h. Hierbei überholte der Fahrzeugführer mehrere andere Verkehrsteilnehmer äußerst riskant und schnitt ihnen den Weg der Fahrbahn ab. Ein Streifenwagen der Polizei, der in Oker unterwegs war, konnte das Fahrzeug in der Talstraße stoppen. Bei der Kontrolle konnte beim 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Goslar sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls, die von dem Pkw Skoda überholt- oder im Gegenverkehr ausweichen mussten und möglicherweise gefährdet worden.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 18.45 Uhr und 18.55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Seat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Str. Am Seat entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 3500 EUR geschätzt wird. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

