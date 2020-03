POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Reifen zerstochen

An einem geparkten schwarzen VW-Golf wurde in Clausthal, Osteröder Straße, Parkplatz Studentenwohnheim, der vordere rechte Reifen zerstochen. Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Wochenende, wurde aber erst später zur Anzeige gebracht.

Unfallflucht

Ebenfalls erst später angezeigt wurde eine Unfallflucht in Clausthal, Erzstraße. Ein Transporter, Renault Master in der Farbe grau, war am vergangenen Wochenende in der Erzstraße auf einem Parkstreifen abgestellt. Am Sonntagmittag wurde dann festgestellt, dass die rechte Fahrerseite durch ein vermutlich vorbeifahrendes anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

