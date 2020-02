Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenautomat gestohlen + Mann kollidiert mit Baum

Landkreis Osterholz (ots)

Zigarettenautomat gestohlen

Axstedt. Ein Zigarettenautomat wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in der Straße "Am Bahnhof" entfernt. Bislang unbekannte Täter montierten den Automaten gewaltsam ab und flüchteten mit diesem. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Mann kollidiert mit Baum

Schwanewede. Von der Straße kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 24-jähriger Autofahrer ab. Der junge Mann war aus Bremen kommend auf der Straße "An der Waldschmiede" unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro am Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell