Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallverursacher kurz abgelenkt - ein Verletzter

53879 Euskirchen (ots)

Offensichtlich weil ein Zulieferer während seiner Fahrt einen Lieferschein in seinem Fahrzeuginnenraum suchte, war er kurzzeitig abgelenkt. So erkannte er einen vor ihm fahrenden Pkw eines 49-Jährigen aus Weilerswist zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Der 25-jährige Zulieferer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Weilerswister in ein Krankenhaus.

