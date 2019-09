Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Ford Focus beschädigt und geflüchtet Beamte des Sinsheimer Polizeireviers bitten um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen in der Bierbachstraße in Höhe des Anwesens Nr. 34 abgestellten Ford Focus. Gegen 23 Uhr nahm der Geschädigte selbst ein Reifenquietschen sowie das Geräusch eines Sportauspuffs wahr und schaute nach. Allerdings konnte er kein Fahrzeug mehr erkennen. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, verlor aber diverse Fahrzeugteile.

Bisherigen Ermittlungen zufolge müsste es sich um einen Fiat gehandelt haben.

Den Schaden am Ford Focus beziffert die Polizei auf fast 3.000 Euro. Anwohner, die evtl. am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell