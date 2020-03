Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fischwilderei am Speyerbach im Bereich Lindenberg

Lindenberg (ots)

Zwei 19- und 20-jährige Männer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden am 29.02.2020, um 15:30 Uhr von einem Zeugen beim Angeln am Speyerbach im Bereich der Staatsstraße, in Lindenberg, festgestellt. Durch eine Streife konnte vor Ort in Erfahrung gebracht werden, dass die jungen Männer innerhalb zwei Stunden etwa 3 Kilogramm Forellen angelten. Da der Anfangsverdacht der Fischwilderei besteht, wurde gegen die beiden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

