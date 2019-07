Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbruch

Busfahrer beklaut

Betrunken Streifenwagen überholt

Iserlohn (ots)

Ein Zeuge hörte Montag, 1 Uhr, an der Ludwigstraße das Klirren einer Scheibe. Unbekannte Täter hatten das Fenster einer Firma eingeschlagen, waren dann jedoch sofort geflüchtet. Sie hinterließen mehrere hundert Euro Schaden und machten keine Beute.

Ein Omnibusfahrer wurde Sonntag Opfer von Dieben. Sie entwendeten während seiner Schicht die Geldbörse, die er in seiner Fahrerkabine abgelegt hatte. Die Tat muss zwischen Sonntag, 21 und Montag, 0 Uhr, stattgefunden haben. Die betroffene Linien (27 und 1) führen von Unna über Menden, Hemer, Iserlohn, Letmathe bis Hohenlimburg und dann über Hemer zurück zum Iserlohner Konrad-Adenauer-Ring.

Einbrecher dank Zeugen gestellt: Am 20.07.2019, gegen 03.15 Uhr, brach ein 22-jähriger Iserlohner in eine Spielothek am Alten Rathausplatz ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten, machte sich am Tresor zu schaffen und verließ die Spielhalle durch einen Notausgang, der im Treppenhaus des Ärztehauses mündet. Da die Haustür verschlossen war, versuchte der 22-Jährige die Scheibe einzuschlagen. Dies hörte ein Bewohner des Hauses und alarmierte die Polizei, die die "randalierende" Person im Treppenhaus vorläufig festnahm. Er muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahls verantworten.

Einbrecher scheitern auf Viehhof am "Oberer Rheinermarkweg". Unbekannte versuchten in der Nacht vom Samstag zum Sonntag auf dem dortigen Viehhof eine Aluminiumtür aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl und die unbekannten Einbrecher zogen ohne Beute von dannen. Es entstand Sachschaden.

Fahrzeugteile an der Immermannstraße ausgebaut: In der Nacht zum Sonntag verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zu einem silbernen Toyota RAV 4 und bauten das Navi, den Airbag, das Autoradio, das Schließfach und nahmen last but not least einen Kindersitz mit. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Streifenwagen ohne Führerschein überholt: Gestern, gegen 1 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Hemeraner mit seinem roten Golf Cabrio die Schlesische Straße in Fahrtrichtung Westfalenstraße. Kurz hinter der Einmündung Schlesische Straße/Im Wiesengrund überholte der Cabrio Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Streifenwagenbesatzung, welche daraufhin die Verfolgung aufnahm und den Fahrer in Höhe der Aral-Tankstelle stellte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Hemeraners fest. Ein Vortest ergab weit über 1 Promille. Auf gutes Zureden, freiwillig mit zur Wache zwecks Blutprobenentnahme zu kommen, reagierte der junge Mann mit aggressiven Verhalten und wüsten Beleidigungen. Bei der Fixierung versuchte er mehrfach, die Polizisten körperlich anzugehen. Nachdem ihm auf der Polizeiwache die Blutproben entnommen worden waren, stellte ein Arzt fest, dass der Delinquent nicht gewahrsamsfähig ist. Vor dem Transport zum Krankenhaus zwecks Ausnüchterung ließ er es sich aber nicht nehmen, die Polizisten in übelster Art und Weise zu beschimpfen und zu beleidigen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Fazit des Überholmanövers: Anzeige wegen Beleidigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung, Angriff auf Polizeibeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie die Beschlagnahme seines Cabrios.

Bespuckt und beleidigt: Samstagmorgen, gegen 00.35 Uhr, kam es zu einem Aggressionsdelikt im Bereich des Tannenweges. Hier standen zwei junge Damen auf der Straße, als ein Pkw verbotswidrig in diesen Bereich einfuhr. Da die jungen Damen dem Pkw Fahrer nicht schnell genug Platz machten, kam es zu einem Wortwechsel, in dessen Verlauf die beiden 18-jährigen Iserlohnerinnen aufs Übelste beschimpft wurden, um sich im Anschluss daran noch bespucken zu lassen. Die Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer und die Beifahrerin wurden aufgenommen.

Nachlese zum Schützenfest: Die Märkischen Stadtbetriebe bringen zur Anzeige, dass während der Schützenfestzeit über das Wochenende 05.07. - 08.07.3 Absperrböcke, 1 Verkehrszeichen "absolutes" Haltverbot, 23 rote Lampen, zwei Verkehrszeichen "Verbot der Durchfahrt" und 23 Zapfen von Absperrböcken beschädigt und/oder geklaut wurden.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell