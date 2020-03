Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wechselseitige Körperverletzung in der Schütt, am 28.02.2020, um 12:20 Uhr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Weil ein 71-jähriger Neustadter beim fußläufigen Überholen auf dem Gehweg versehentlich eine 27-jährige Neustadterin an der Schulter anrempelte, kam es zunächst zum Streitgespräch zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf packte der Mann die junge Dame am Kragen und verpasste ihr eine Ohrfeige. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Dame sich in gleicher Manier zur Wehr setzte. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

