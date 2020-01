Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Neuwied (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag 12:00 Uhr bis Montag 14:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl Am Moogsberg in Neuwied. Die Kriminalpolizei Neuwied, Tel.: 02631/878-0, bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können.

