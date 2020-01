Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 28.01.2020 Einbruch in eine Möbelwerkstatt

Altenkirchen (ots)

Bisher unbekannte Täter öffneten mittels Hebelwerkzeugen in der Zeit vom 27.01.2020, 20.00 Uhr - 28.01.2020, 07.00 Uhr, ein Fenster einer Möbelwerkstatt in Altenkirchen. Sie öffneten ein paar Schränke und Schubladen, wurden vermutlich jedoch dann durch das Auslösen der Alarmanlage gestört. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe am Fenster dürfte bei ca. 500,-EUR liegen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

