Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Güllesheim (ots)

Am späten Montagabend wollten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in Horhausen einen männlichen Fahrzeugführer aufgrund eines defekten Rücklichts an seinem PKW einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale und beschleunigte in Richtung Ortsmitte Güllesheim. Nach einer ca. 2-minütigen Verfolgungsfahrt durch Güllesheim hielt das Fahrzeug an. Während der Kontrolle konnten bei dem 23-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Personendurchsuchung stellten die Beamten eine Zigarettenpackung mit einem Joint sicher. Die Fahrzeugdurchsuchung verlief negativ. Dem Fahrer wurden auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

