Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme nach Kabeldiebstahl - Ermittlungen dauern an

Willroth (ots)

Am frühen Dienstagmorgen beobachteten Polizeibeamte im Rahmen der Streife eine männliche Person, die an der Drive-In Spur des McDonalds Willroth fußläufig entlangging. Das Mc-Donalds Restaurant war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Bei Erkennen des Streifenwagens lief der Beschuldigte davon. Nach längerer fußläufiger Verfolgung über mehrere Wiesen und Grundstücke konnte der Mann schließlich an einem Anwesen in Willroth gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden u. a. ein Fahrzeugschlüssel gefunden. Der PKW des 35-jährigen Mannes wurde später auf einem Tankstellengelände festgestellt. Im Kofferraum des Fahrzeugs konnte ein Konglomerat an Kabeln festgestellt werden. Hierunter befanden sich u.a. Starkstromkabel und mehrere Metallteile aus Kupfer. Weiterhin konnten im Fahrzeugfond und in der vorderen Fahrgastzelle mehrere Werkzeuge aufgefunden werden, die möglicherweise als Einbruchwerkzeug dienen. Aufgrund der geschilderten Gesamtsituation wurden die Kabel als mögliches Diebesgut und die Werkzeuge und ein Navigationsgerät als mögliche Tatmittel sichergestellt. Dem BS wurde gegen 02:00 Uhr aufgrund des zugrundeliegenden Sachverhalts die vorläufige Festnahme erklärt. Die Ermittlungen dauern zur Zeit an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

