Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Leichtverletzte bei Hausbrand

Neuss (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:30h, musste die Feuerwehr Neuss zum Brand eines Einfamilienhauses in Neuss-Holzheim auf der Hauptstraße ausrücken. Bei Eintreffen der ersten Polizei- und Feuerwehrkräfte schlugen Funken aus dem Dach. Die Hausbewohner hatten sich bereits selbständig auf die Straße gerettet. Da das Feuer drohte, auf die angrenzenden Häuser überzugreifen, wurden diese vorsichtshalber geräumt. Nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle und die Flammen gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer im hinteren Bereich des Hauses ausgebrochen und hat die Terrasse stark beschädigt. An einem Nachbarhaus wurde eine Wand leicht beschädigt. Das betroffene Wohnhaus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine 56-jährige Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht (Teß)

