Polizei Aachen

POL-AC: Nach schwerem Raub: Täterfestnahme dank aufmerksamer Zeugin

Aachen (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist gestern Abend gegen 19.50 Uhr Opfer einer Raubtat in der Hubert-Wienen-Straße geworden. Zwei Täter hatten dem Mann auf dem Weg zu seinem Auto aufgelauert und ihn aufgefordert seine Wertsachen herauszugeben. Es kam zu einer Rangelei, bei welcher das Opfer durch mehrere Tritte nicht unerheblich verletzt wurde. Die Täter erbeuteten u.a. wertvollen Goldschmuck und ein Mobiltelefon. Mit der Beute flüchteten sie zunächst in Richtung Krefelder Straße.

Eine aufmerksame Zeugin konnte einen der flüchtenden Täter beim Besteigen eines Pkw beobachten. Geistesgegenwärtig gelang es der Frau das Kennzeichen abzulesen und die Polizei zu verständigen. Der Wagen konnte kurze Zeit später von einer Streife am Grünen Weg angehalten werden.

Beide Insassen, ein 20 und ein 26 jähriger Mann, wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlagring in der Jackentasche des 20-Jährigen; Teile der Beute konnten im Innern des Fahrzeugs sichergestellt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein weiterer 25-jähriger Mann an der Tat beteiligt, auch er konnte heute festgenommen werden. Alle Tatverdächtigen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tatvorwurf lautet schwerer Raub. Dieser wird im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren geahndet. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell