Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen am Berliner Ring

Aachen (ots)

Am 11.10.2019 hat der Verkehrsdienst der Aachener Polizei Geschwindigkeitskontrollen am Berliner Ring durchgeführt. In der Zeit von 19.00 bis 01.00 Uhr wurden insgesamt 1570 Fahrzeuge gemessen. 20 Fahrzeugführer müssen infolge einer Geschwindigkeitsüberschreitung mit einer Anzeige rechnen, 99 kamen mit einem Verwarngeld davon. Spitzenreiter war an diesem Abend der Fahrer eines Mercedes, der gegen 20.00 Uhr mit sage und schreibe 145 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Ihm droht damit auch der Entzug der Fahrerlaubnis. (am)

