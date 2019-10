Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl: Täterduo schnell überführt

Stolberg (ots)

Nach einem Diebstahl in der Nacht von Sonntag auf Montag, bei welchem einem Anwohner im Gallierweg eine Laterne aus dem Vorgarten entwendet wurde, kann die Aachener Polizei nun einen raschen Ermittlungserfolg verzeichnen. Das ermittelnde Kommissariat 33 konnte, gemeinsam mit dem Bezirksdienst der Polizei, auf Videoaufzeichnungen zwei Tatverdächtige identifizieren. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung am heutigen Vormittag, fand die Kripo die entwendete Laterne. Sie soll noch heute wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Die beiden Tatverdächtigen, eine 50-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann, müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. (am)

