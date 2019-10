Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Hochsitz am Hambacher Forst in Brand gesteckt

Aachen/ Kerpen- Manheim (alt)/ Hambach (ots)

Letzte Nacht (14.10.19) gegen 02.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass unbekannte Täter einen Hochsitz an der Berrendorfer Straße in der Nähe des Hambacher Forstes in Brand gesetzt hatten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen; der Hochsitz wurde beschädigt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nicht vor; die EK Hambach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

