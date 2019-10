Polizei Aachen

POL-AC: Minderjährige Fahrraddiebe - Aufmerksamer Zeuge

Aachen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei über Notruf einen gerade stattfindenden Diebstahl eines Elektro-Fahrrades in der Harscampstraße. Dank dieses Hinweises mit aussagekräftiger Beschreibung der Tatverdächtigen konnte die Polizei drei minderjährige Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Aachen und Eschweiler im Rahmen der Fahndung schnell ausfindig machen. Einer der drei gab zunächst noch falsche Personalien an, fiel damit aber direkt auf. Die drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Das durch den Diebstahl beschädigte Fahrrad wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eröffnet. i.A. gez. Mi. Beckers, PHK

