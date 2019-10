Polizei Aachen

POL-AC: Erneut mehrere Pkw aufgebrochen

Stolberg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (11.10. bis 13.10.2019) wurden der Aachener Polizei insgesamt 23 Einbrüche in Pkw im Stolberger Stadtbereich gemeldet. Betroffen waren die Gebiete Donnerberg, Münsterbusch und Büsbach. In den allermeisten Fällen schlugen die Täter die Seitenscheibe ein. Erbeutet wurden vor allem geringwertige Gegenstände wie z.B. Ladekabel, Münzgeld usw.; in einigen Fällen wurde gar nichts entwendet.

Die Kripo hat die Ermittlungen zu den aktuellen Fällen aufgenommen. Die Polizei wird den Bereich auch weiterhin mit erhöhter Präsenz im Blick behalten.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 zu melden. Ferner bitten wir darum, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen sofort unter der bekannten Notrufnummer 110 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen. Verstecken ist meist sinnlos, die Diebe kennen jedes Versteck. Entfernen Sie auch die Halterung eines mobilen Navigationsgeräts von der Scheibe. (am)

