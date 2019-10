Polizei Aachen

POL-AC: Polizei führte wieder Zweiradkontrollen in der Eifel durch

Rureifel (ots)

Am letzten Wochenende (12./ 13.10.19) waren die Beamten der Direktion Verkehr wieder verstärkt in der Eifel unterwegs. Am Samstag lag der Fokus vor allem auf den Motorradfahrern, die auf dem "Rundkurs" Kesternich, Einruhr, Rurberg, Kesternich, möglichst schnelle Rundenzeiten versuchen zu fahren und sich ggf. Rennen liefern. Während bei zurückliegenden Kontrollmaßnahmen strafrechtlich relevante Verstöße festgestellt werden konnten, war dies nun nicht der Fall. Bei bestem Motorradwetter überprüften am Sonntag die Beamten zahlreiche Fahrer und ihre Maschinen auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften sowie den technischen Zustand der Zweiräder. In annähernd 60 Fällen wurden Verstöße gegen das Streckenverbot für Krafträder zwischen Steckenborn und Woffelsbach und Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt und mit Verwarngeldern bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet. Bei mehreren Messungen von auffälligen Auspuffanlagen mit dem Schallpegelmessgerät konnten keine Verstöße festgestellt werden; alle gemessenen Werte der betreffenden Fahrzeuge lagen im zulässigen Bereich.

Die Kontrollen in der Eifel werden wetterabhängig auch im Herbst fortgesetzt. (pw)

