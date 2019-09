Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Ein Unbekannter zeigte sich am Sonntag gegen 20:15 Uhr einer 51-jährigen Dinslakenerin an der Wielandstraße in schamverletzender Weise. Der Mann lief der Frau zunächst hinterher. Als sie ihn bemerkte und sich umdrehte, hatte dieser die Hose herunter gelassen. Daraufhin flüchtete die Frau vor dem Täter.

Beschreibung des Täters: Etwa 175 cm groß, schlanke Figur, schwarz gekleidet, Kapuze ins Gesicht gezogen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell