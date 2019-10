Polizei Aachen

POL-AC: Nach Pkw Aufbrüchen: 36-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Stolberg (ots)

Auch in Bezug auf die vermehrten Pkw Aufbrüche im Stadtgebiet Stolberg kann das zuständige Kriminalkommissariat 33 nun einen Ermittlungserfolg verbuchen. Eine Vernehmung in einem anderen Strafverfahren lieferte den Beamten den entscheidenden Hinweis auf einen 36-jährigen Stolberger. In seiner gestrigen Vernehmung räumte er über ein Dutzend Pkw Aufbrüche im Bereich Büsbach in der jüngsten Vergangenheit ein. Gegen den bereits polizeilich bekannten Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. (am)

