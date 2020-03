Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Erneuter Einbruch in Frisiersalon

In den Fisiersalon beim Einkaufsmarkt am Ostbahnhof in Clausthal wurde vergangene Nacht erneut eingebrochen. Bereits in der Nacht zum 25.02.2020 wurde dort die Eingangstür aufgehebelt und ein Tresorwürfel mit Bargeld entwendet. Nun wurde erneut die Eingangstür aufgehebelt, aber kein Diebesgut erlangt. Seit dem vorangegangenen Einbruch verbleibt kein Bargeld mehr über Nacht im Geschäft. /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell