Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 31-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (02.03.2020) ist eine 31-Jährige Fußgängerin in der Adornostraße schwer verletzt worden. Die 31-Jährige überquerte gegen 18.40 Uhr die Fahrbahn offenbar unachtsam auf Höhe der Einmündung Otto-Sander-Straße, als sich ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Smart näherte, der die Adornostraße aus Richtung Filderhauptstraße kommend befuhr. Der 50-jährige bremste und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte die Fußgängerin das herannahende Fahrzeug und ging zurück. Die Frau wurde vom Smart erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Am Smart entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

