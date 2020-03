Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Fußgängerin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen (03.03.2020) in der Olgastraße vom Hyundai einer 29-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Die 29 Jahre alte Frau fuhr gegen 06.20 Uhr mit ihrem Hyundai i20 in der Olgastraße Richtung Wilhelmsplatz und wollte die Kreuzung Olgastraße/Hohenheimer Straße geradeaus überqueren. An der Fußgängerfurt vor der Hohenheimer Straße stieß sie mit der 62-Jährigen zusammen, die dort die Straße überqueren wollte. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

