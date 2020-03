Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (02.03.2020) in einen Baucontainer an der Tränkestraße eingebrochen und haben Baumaschinen gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr auf unbekanntem Weg in die Baustelle. Dort hebelten sie zunächst einen Baucontainer auf. Mit einem dort aufgefundenen Trennschleifer flexten die Diebe einen weiteren Container auf und stahlen daraus Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

