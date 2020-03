Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (29.02.2020) in der Tübinger Straße einen 31-jährigen Mann festgenommen, gegen den ein aktueller Haftbefehl wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln vorlag. Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, bei dessen Festnahme die Beamten rund 32 Gramm mutmaßliches Crystal-Meth, 40 Euro mutmaßliches Dealergeld und zwei Mobiltelefone beschlagnahmten. Der rumänische Tatverdächtige wurde im Laufe des Samstags (29.02.2020) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

